Популярное место и вера в Путина: что Трамп рассказал о будущей встрече с российским президентом

Встреча Трампа и Путина должна пройти на Аляске.
Президент Америки Дональд Трамп пообщался с журналистами по поводу урегулирования конфликта на территории Украины. В своих высказываниях он явно дал понять, что хочет как можно скорее закончить украинский конфликт. Немаловажную роль в этом играет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Самые важные заявления Трампа — в материале URA.RU.
Встреча с Путиным.
Трамп заявил, что хочет как можно скорее увидеться с ПутинымФото: Официальный сайт Президента РФ.
Глава Америки заверил, что встреча с Путиным пройдет уже в самое ближайшее время. «Очень скоро я встречусь с президентом Путиным. Он (Путин — ред.) хотел бы встретиться как можно скорее. Я согласен с этим. Но мы объявим об этом очень скоро. И место (встречи — ред.)», — заявил Трамп на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
Дональд Трамп также заявил, что не следует использовать такие слова, как «последний шанс» при обсуждении будущей встречи с главой России. «Мне не нравится использовать выражение “последний шанс”, — сказал президент США журналистам в Белом доме.
По мнению главы Америки, его посланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента Путина. «Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать», — сказал Трамп на церемонии в Белом доме. При этом он ушел от ответа на вопрос, была ли вручена Уиткоффу какая-либо награда со стороны президента Путина во время его недавнего визита в Россию.
Местом встречи Трампа и Путина станет Аляска. Диалог глав двух держав пройдет уже 15 августа. «Встреча с президентом Путиным состоится 15 августа на Аляске. Остальные детали будут обнародованы позже», — отмечает Трамп.
Позиция Украины в мирных переговорах.
Зеленский хочет мира, как и ПутинФото: Официальный сайт президента Украины.
Трамп уверен, что организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского вполне возможно. Также, по его словам, этот вопрос должен быть обязательно решен. «Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено», — сказал он на церемонии подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в Белом доме.
Глава США уверен, что главы России и Украины хотят скорейшего мира. «Я считаю, что президент Путин хочет мира, и Зеленский тоже хочет мира», — заявил Трамп на встрече в Белом доме.
Немаловажным является готовность Украины к этому перемирию. По словам Дональда Трампа, Зеленский должен быть готов «что-то подписать». При этом может потребоваться референдум или согласие Рады. «Зеленский должен получить все необходимое. Потому что он должен быть готов подписать что-то», — заявил лидер Америки. Помимо этого, глава Украины получает все необходимое для продвижения переговоров. Поэтому ему следует поспешить, поскольку «сделка приближается». «Он (Зеленский — ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это», — подытожил Трамп.
Территориальные вопросы.
Трамп предупредил о возможном обмене территориямиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
При подписании мирного договора следует быть готовым обмену территориями. Об этом заявляет Трамп, при этом не уточняя, в чью сторону должны быть уступки. «Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.