Популярное место и вера в Путина: что Трамп рассказал о будущей встрече с российским президентом

Немаловажным является готовность Украины к этому перемирию. По словам Дональда Трампа, Зеленский должен быть готов «что-то подписать». При этом может потребоваться референдум или согласие Рады. «Зеленский должен получить все необходимое. Потому что он должен быть готов подписать что-то», — заявил лидер Америки. Помимо этого, глава Украины получает все необходимое для продвижения переговоров. Поэтому ему следует поспешить, поскольку «сделка приближается». «Он (Зеленский — ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это», — подытожил Трамп.