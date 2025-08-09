Минобороны: средства ПВО сбили 66 беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны России сообщило, что в пятницу средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 66 украинских беспилотников.
По данным военного ведомства, с 17:25 до 22:40 мск были сбиты беспилотные летательные аппараты самолётного типа в ряде регионов: 16 — над Орловской областью, 13 — над Брянской, 10 — в Краснодарском крае, 10 — над акваторией Азовского моря, шесть — над Крымом, четыре — в Калужской области, три — в Курской, два — в Адыгее и по одному — над Тульской областью и над Чёрным морем.
В Минобороны подчеркнули, что все цели были успешно нейтрализованы дежурными силами ПВО, что позволило предотвратить возможные последствия атак.
Ранее в Ростове-на-Дону в одном из жилых комплексов произошёл взрыв и последующее возгорание на 18-м этаже 20-этажного дома. Причиной инцидента стала атака беспилотного летательного аппарата.