СМИ: в ФРГ зафиксировали пролеты сотен неопознанных БПЛА

Правоохранительные структуры Германии за один первый квартал 2025 года зарегистрировали пролеты сотен неидентифицированных беспилотников над критически важными объектами, включая военные базы.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске, об этом проинформировал помощник лидера России Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры двух стран во время встречи в качестве приоритетного обсудят вопрос урегулирования конфликта на территории Украине. При этом, по словам помощника президента, в ближайшее время дипломаты двух стран займутся проработкой деталей встречи президентов. Ушаков признал, что процесс будет достаточно сложным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце следующей недели. Американское издание Fox News утверждало, что встреча может состояться в понедельник 11 августа.

