СМИ: в ФРГ зафиксировали пролеты сотен неопознанных БПЛА

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске, об этом проинформировал помощник лидера России Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры двух стран во время встречи в качестве приоритетного обсудят вопрос урегулирования конфликта на территории Украине. При этом, по словам помощника президента, в ближайшее время дипломаты двух стран займутся проработкой деталей встречи президентов. Ушаков признал, что процесс будет достаточно сложным.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце следующей недели. Американское издание Fox News утверждало, что встреча может состояться в понедельник 11 августа.