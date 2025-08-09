Неожиданное место и подтверждение Кремля: Путин и Трамп встретятся на Аляске

Помощник президента Ушаков заявил, что Кремль рассчитывает, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России. Соответствующее приглашение Трампу уже направлено. Ушаков также отметил, что подготовка к предстоящему саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но «стороны будут активно над этим работать».