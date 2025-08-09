Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух поселках на Камчатке начали раздавать СИЗ из-за пепла

На Камчатке начали защищать местных жителей от выпадения вулканического пепла.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Усть-Камчатского муниципального округа организовала бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты жителям населенных пунктов Ключи и Усть-Камчатск в связи с выпадением продуктов вулканической активности. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Олег Бондаренко, о чем он лично сообщил в Telegram-канале.

«В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. Для жителей организована выдача СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатске — ЕДДС», — следует из сообщения.

Бондаренко настоятельно рекомендовал населению воздержаться от выхода на улицу без средств индивидуальной защиты, а также обеспечить постоянный контроль за пребыванием несовершеннолетних в условиях повышенной вулканической активности.

Глава также отметил, что в случае необходимости администрация готова масштабировать сеть пунктов раздачи средств индивидуальной защиты для обеспечения всех нуждающихся.

Ранее KP.RU информировал, что на Камчатке продолжается сейсмическая и вулканическая активность.