В двух поселках на Камчатке начали раздавать СИЗ из-за пепла

Администрация Усть-Камчатского муниципального округа организовала бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты жителям населенных пунктов Ключи и Усть-Камчатск в связи с выпадением продуктов вулканической активности. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Олег Бондаренко, о чем он лично сообщил в Telegram-канале.