В двух поселках на Камчатке начали раздавать СИЗ из-за пепла

Администрация Усть-Камчатского муниципального округа организовала бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты жителям населенных пунктов Ключи и Усть-Камчатск в связи с выпадением продуктов вулканической активности. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Олег Бондаренко, о чем он лично сообщил в Telegram-канале.
«В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. Для жителей организована выдача СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатске — ЕДДС», — следует из сообщения.
Бондаренко настоятельно рекомендовал населению воздержаться от выхода на улицу без средств индивидуальной защиты, а также обеспечить постоянный контроль за пребыванием несовершеннолетних в условиях повышенной вулканической активности.
Глава также отметил, что в случае необходимости администрация готова масштабировать сеть пунктов раздачи средств индивидуальной защиты для обеспечения всех нуждающихся.
Ранее KP.RU информировал, что на Камчатке продолжается сейсмическая и вулканическая активность.