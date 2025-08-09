Встреча Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ. Скрин

Трамп обсуждал встречу с Путиным после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. После глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов касательно урегулирования украинского конфликта. Тогда Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным на Аляске уже через неделю, 15 августа.