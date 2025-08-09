Встреча Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ. Скрин

Мировые СМИ поместили новость о встрече Трампа и Путина на первую полосу.
Новость о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа захватила первые полосы мировых СМИ Свыше 10 популярных изданий поместили эту информацию на самый верх своих сайтов.
Трамп обсуждал встречу с Путиным после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. После глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов касательно урегулирования украинского конфликта. Тогда Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным на Аляске уже через неделю, 15 августа.
Ранее Трамп выступил с большим количеством заявлений перед журналистами в Белом доме. Глава США рассказал, что готовится к встрече Путиным. Также поднимался вопрос мира в конфликте между Россией и Украиной. Подробнее о главных заявлениях Трампа — в материале URA.RU.
скрин Axios скрин Bloomberg скрин CNN скрин Reuters скрин Financial Times скрин The Washington Post скрин CBS News скрин BBC скрин Berliner Zeitung скрин Fox News скрин Der Spiegel.