В двух поселках на Камчатке начали выдавать защиту из-за выпадения пепла

Последствия мощнейшего землетрясения на Камчатке ощущают до сих пор. По оценке специалистов, после извержений вулканов Ключевский и Крашенинникова пепловые шлейфы поднялись на высоту 12 км и 5 км над уровнем моря. Южная часть региона сдвинулась, передает «Национальная служба новостей».