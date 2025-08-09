Ричмонд
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике достигло 12

Один из пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике находится в тяжёлом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 12 человек, включая ребёнка, пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике, сообщило министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Ранее появлялась информация о восьми пострадавших.

«В результате обрыва канатной дороги в Нальчике четверым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь на месте, восемь были доставлены в РКБ (республиканская клиническая больница — прим. ред.), из которых шестерых госпитализировали», — уточнило ведомство.

Врачи оценивают состояние пятерых госпитализированных как средней степени тяжести. Ещё один пациент находится в тяжёлом состоянии в операционном зале. В рамках этого случая специалисты республиканской больницы запросили телемедицинскую консультацию с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

Напомним, канатно-кресельная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика 8 августа. В момент инцидента на ней находился 21 пассажир. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.