Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике достигло 12

По меньшей мере 12 человек, включая ребёнка, пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике, сообщило министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Ранее появлялась информация о восьми пострадавших.
«В результате обрыва канатной дороги в Нальчике четверым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь на месте, восемь были доставлены в РКБ (республиканская клиническая больница — прим. ред.), из которых шестерых госпитализировали», — уточнило ведомство.
Врачи оценивают состояние пятерых госпитализированных как средней степени тяжести. Ещё один пациент находится в тяжёлом состоянии в операционном зале. В рамках этого случая специалисты республиканской больницы запросили телемедицинскую консультацию с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
Напомним, канатно-кресельная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика 8 августа. В момент инцидента на ней находился 21 пассажир. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.