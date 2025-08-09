Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике достигло 12

Врачи оценивают состояние пятерых госпитализированных как средней степени тяжести. Ещё один пациент находится в тяжёлом состоянии в операционном зале. В рамках этого случая специалисты республиканской больницы запросили телемедицинскую консультацию с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.