Умер Уильям Уэбстер, бывший глава ФБР и ЦРУ

В США на 102-м году жизни скончался Уильям Уэбстер, занимавший в разное время руководящие посты в Федеральном бюро расследований и Центральном разведывательном управлении. О кончине сообщили близкие покойного.
«Умер Уильям Уэбстер. В сообщении семьи его назвали “необыкновенным человеком”, который всю свою жизнь боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства закона», — пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию от родственников Уэбстера.
