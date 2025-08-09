Алеуты, золото и продажа США: чем известна Аляска, на которой Трамп и Путин проведут встречу

В соответствии с соглашением, заключенным между правительствами Российской империи и США, 30 марта 1867 года был подписан договор, предусматривающий передачу Аляски Соединенным Штатам за сумму в 7,2 миллиона долларов. К 1869 году на территории Аляски оставалось приблизительно 200 выходцев из России, свыше 200 представителей колониального населения, а также более полутора тысяч креолов. Все эти группы сохраняли русские культурные традиции: для колониальных жителей русский язык был родным, а большинство креолов владело как русским, так и местными языками. По данным на 1870 год, на Аляске проживали 483 русских и 1421 креол. Развитие и жизнь русской культуры после 1867 года на этой территории не закончилось.