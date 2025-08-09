Алеуты, золото и продажа США: чем известна Аляска, на которой Трамп и Путин проведут встречу

Аляску продали США в 19 веке.
Президент США Дональд Трамп назвал Аляску местом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще в 19 веке Российская империя продала штатам эту землю и с тех пор Аляска является одним из немногих штатов США, которые значительно удалены от места дислокации основных земель. Какова история места будущей встречи Трампа и Путина — в материале URA.RU.
История Аляски — части России.
Русские открыли Аляску в 1741 годуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU.
В 1741 году в результате Второй Камчатской экспедиции, возглавляемой Витусом Берингом и Алексеем Чириковым, Россия впервые познакомилась с территорией Аляски. К концу 18-го столетия российское влияние постепенно укрепилось на этих землях, чему способствовало основание в 1784 году на острове Кодьяк первого постоянного поселения, получившего название Павловская гавань (позднее — Кодьяк). Существенную роль в развитии региона сыграл также Ново-Архангельск, ставший одним из ключевых российских центров на Аляске.
Еще до 18 столетия на территории современной Аляски обитали многочисленные коренные народы Северной Америки, представлявшие различные этнические группы. К основным из них относились алеуты, индейские племена (в частности тлинкиты, атабаски и другие), а также эскимосы. С началом освоения региона русскими между прибывшими поселенцами и местным населением установились разнообразные формы взаимодействия. Следует отметить, что отношения между коренными жителями и подданными Российской империи не всегда носили мирный характер. Основной задачей российских властей на Аляске являлось извлечение природных ресурсов, в первую очередь, промысел пушнины.
В соответствии с соглашением, заключенным между правительствами Российской империи и США, 30 марта 1867 года был подписан договор, предусматривающий передачу Аляски Соединенным Штатам за сумму в 7,2 миллиона долларов. К 1869 году на территории Аляски оставалось приблизительно 200 выходцев из России, свыше 200 представителей колониального населения, а также более полутора тысяч креолов. Все эти группы сохраняли русские культурные традиции: для колониальных жителей русский язык был родным, а большинство креолов владело как русским, так и местными языками. По данным на 1870 год, на Аляске проживали 483 русских и 1421 креол. Развитие и жизнь русской культуры после 1867 года на этой территории не закончилось.
Интересные факты про Аляску.
Аляску продали США за 7,2 миллиона долларов в 19 векеФото: Александр Елизаров © URA.RU.
Административным центром Русской Америки служил город Ново-Архангельск, который ныне известен как Ситка и расположен на юго-восточном побережье Аляски. В период российского присутствия в регионе он являлся крупнейшим населенным пунктом и главным управленческим центром русских переселенцев на американском континенте.
Дистанция между Россией и США в самой узкой части составляет примерно четыре километра. Такую протяженность имеет пролив между островом Большой Диомид, принадлежащим России, и островом Малый Диомид, находящимся под юрисдикцией США. При благоприятных погодных условиях оба острова хорошо просматриваются друг с друга.
Между этими двумя островами существует разница во времени, составляющая 21 час. Они разделены международной линией смены дат, в связи с чем их нередко называют «островами Вчера и Завтра».
Православное христианство, принесенное на Аляску русскими миссионерами, продолжает существовать в регионе и по сей день. В настоящее время на территории штата функционируют десятки православных церквей, среди которых имеются и памятники исторического значения.
Русский монах Герман Аляскинский, признанный первым святым на американском континенте, прибыл на Аляску в конце 18 века. Он прославился своей деятельной защитой интересов и прав коренных жителей региона и в настоящее время почитается как небесный покровитель Аляски.
Русский язык и топонимы продолжают сохраняться в названиях различных географических объектов Аляски. Например, Кадьяк (происходит от «Кадьякский остров»), Кенай, Ильямна, Александр-Архипелаг и множество других обозначений.
Продажа Аляски была обусловлена опасениями Российской империи по поводу возможного конфликта с Великобританией. Поскольку Канада являлась британской колонией, существовал риск утраты этой территории в случае военных действий. В связи с этим российское правительство приняло решение продать Аляску штатам, чтобы избежать ее безвозмездной потери.
В наше время между Аляской и Россией активно развиваются культурные обмены. Проводятся фестивали, научные симпозиумы и выставки, направленные на изучение и популяризацию общего исторического и культурного наследия.
Основная причина популярности Аляски — «Золотая лихорадка». Многие отважные пытались нажиться на золоте, которое, якобы, лежит на территории штата на каждом углу. К сожалению, история знает не мало жителей, которые погибли в погоне за богатствами. Немногим удалось разбогатеть на том золоте, что нашли на Аляске.
«Алсиб» (аббревиатура от «Аляска — Сибирь», также известная как «воздушная трасса Красноярск — Уэлькаль» или «Красноярская воздушная трасса») представляла собой авиационный маршрут, соединявший территорию Аляски (США) с Советским Союзом. Трасса была сооружена и введена в эксплуатацию в 1942 году. Она выполняла функцию советского участка воздушного коридора, по которому осуществлялась перегонка американских самолетов, поставляемых в СССР в рамках программы ленд-лиза.