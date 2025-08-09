Власти Камчатки предупредили о фейках о якобы скором землетрясении

Центр управления регионом Камчатского края официально опроверг распространяющуюся в мессенджерных сервисах и социальных сетях недостоверную информацию о возможном сильном землетрясении.
«В распространяемом голосовом сообщении женщина ссылается на власти и учёных, которые якобы пытаются “сдержать силу землетрясения”. Это абсолютно недостоверная информация — учёные не дают подобных прогнозов», — следует из сообщения ЦУР.
ЦУР дополнительно опроверг распространяемые вместе с фейком о землетрясении слухи, будто власти края срочно покинули полуостров, подчеркнув, что это неправда.
Центр управления регионом Камчатского края обратился к жителям с настоятельной рекомендацией получать информацию исключительно из официальных источников и сохранять спокойствие, не поддаваясь паническим настроениям.
