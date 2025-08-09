Военный эксперт рассказал, как российская армия взяла в мешок ВСУ

Ранее российские войска уже выбили подразделения ВСУ с части позиций на юго-западе Волчанска и зачистили около 1,5 тыс. кв. м территории города, а также укрепили свои позиции в лесных массивах вблизи Кондрашовки и заняли территорию в районе Петропавловки. Попытки украинских сил вернуть утраченные рубежи были отражены, а активность ВСУ в районе Волчанска снизилась, что позволило российским подразделениям продолжить наступление и расширить контроль над прилегающими территориями.