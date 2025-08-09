Военный эксперт рассказал, как российская армия взяла в мешок ВСУ

ВС РФ взяли в огневой мешок ВСУ под Волчанском.
Российские военные взяли в огневой мешок украинскую группировку, находящуюся в районе населенного пункта Тихое под Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим про населенный пункт Волчанск, то здесь инициатива полностью на нашей стороне. Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок. На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности», — рассказал Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.
По данным эксперта, российские подразделения продолжают наступление и проводят зачистку территорий в лесах под Волчанском. Подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении, оказывают сопротивление, однако находятся в сложном положении.
Ранее российские войска уже выбили подразделения ВСУ с части позиций на юго-западе Волчанска и зачистили около 1,5 тыс. кв. м территории города, а также укрепили свои позиции в лесных массивах вблизи Кондрашовки и заняли территорию в районе Петропавловки. Попытки украинских сил вернуть утраченные рубежи были отражены, а активность ВСУ в районе Волчанска снизилась, что позволило российским подразделениям продолжить наступление и расширить контроль над прилегающими территориями.