В Таразе подсчитывают убытки после внезапного потопа на улицах города

Накануне неизвестные открыли шлюзы у городского озера, и вода хлынула по всем направлениям, передает «КТК». В какой-то момент вода уже поднялась выше 10 сантиметров. Подтопленными оказались территории около 30 частных домов, детского сада, нескольких магазинов и форелевое хозяйство, откуда по арыкам уплыла часть пресноводных.