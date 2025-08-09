В США ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете

Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне.
«Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум. По его словам, после того, как началась стрельба, офицеры обнаружили подозреваемого с огнестрельными ранениями, от которых он скончался на месте», — говорится в сообщении телеканала.
NBC также приводит слова мэра города Атланта Андре Диккенса, который заявил, что в результате инцидента жертв среди мирного населения нет.
Однако уточняется, что один полицейский, прибывший на вызов о стрельбе, получил серьезные ранения и находится в больнице.