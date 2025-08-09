Ричмонд
За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировано 43 афтершока после землетрясения

Пункты временного размещения продолжают работать, подчеркивают сотрудники регионального МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Афтершоки, постигшие Камчатку после мощного землетрясение 30 июля 2025 года, продолжаются. Только за последние сутки местные сейсмологи зафиксировали 43 подземных толчка. Об этом в субботу, 9 августа, сообщают представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«В населенных пунктах региона ощущался один из афтершоков. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились 61 человек», — говорится в сообщении профильного ведомства.

В настоящее время психологи МЧС России продолжают работать с пострадавшими россиянами и оказывать им иную необходимую помощь.

Как KP.RU писал ранее, произошедшее 30 июля землетрясение на Камчатке привело к смещению Владивостока. Город сдвинулся на пять сантиметров к югу, а после на то же расстояние обратно к северу.