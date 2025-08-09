За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировано 43 афтершока после землетрясения

Афтершоки, постигшие Камчатку после мощного землетрясение 30 июля 2025 года, продолжаются. Только за последние сутки местные сейсмологи зафиксировали 43 подземных толчка. Об этом в субботу, 9 августа, сообщают представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«В населенных пунктах региона ощущался один из афтершоков. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились 61 человек», — говорится в сообщении профильного ведомства.
В настоящее время психологи МЧС России продолжают работать с пострадавшими россиянами и оказывать им иную необходимую помощь.
Как KP.RU писал ранее, произошедшее 30 июля землетрясение на Камчатке привело к смещению Владивостока. Город сдвинулся на пять сантиметров к югу, а после на то же расстояние обратно к северу.