Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике выросло до 12

Спасательные работы уже завершены, часть пострадавших госпитализирована.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике, Кабардино-Балкарии, выросло до 12. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения республики сообщает «КП-Северный Кавказ». Среди пострадавших, которыми являются туристы из других регионов России, есть ребенок.

Как отмечают представители ведомства, шестеро травмированных госпитализированы, а еще шестеро направлены на амбулаторное лечение. Состояние пяти пациентов медики оценивают как средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале. Для него запрашивали телемедицинскую консультацию с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

В настоящее время спасательные работы завершены. С остальными пострадавшими работают психологи.

Как KP.RU писал ранее, вечером в пятницу, 8 августа, в курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Названа и вероятная причина этого происшествия. Ею могли стать износ троса или других элементов конструкции.