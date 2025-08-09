Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике выросло до 12

Как отмечают представители ведомства, шестеро травмированных госпитализированы, а еще шестеро направлены на амбулаторное лечение. Состояние пяти пациентов медики оценивают как средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале. Для него запрашивали телемедицинскую консультацию с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.