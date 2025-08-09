Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев предложил США сотрудничество в Арктике

Соединенные Штаты и Россия могут сотрудничать в Арктике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Рожденная как Русская Америка — православные корни, форты, пушной промысел — Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее эксперты отмечали, что Россия и США могут реализовывать совместные проекты в Арктике после завершения конфликта на Украине, однако уже сейчас обсуждаются отдельные направления сотрудничества, включая освоение Арктики и развитие Северного морского пути. В прошлом также рассматривались вопросы совместной добычи редкоземельных металлов и реализации проектов в энергетике и космосе.

