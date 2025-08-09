Глава РФПИ Дмитриев предложил США сотрудничество в Арктике

Ранее эксперты отмечали, что Россия и США могут реализовывать совместные проекты в Арктике после завершения конфликта на Украине, однако уже сейчас обсуждаются отдельные направления сотрудничества, включая освоение Арктики и развитие Северного морского пути. В прошлом также рассматривались вопросы совместной добычи редкоземельных металлов и реализации проектов в энергетике и космосе.