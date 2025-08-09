«Аляска — мост между народами»: губернатор штата оценил историческую встречу Путина и Трампа

Губернатор Аляски обрадовался, что встреча Путина и Трампа пройдет именно в его штате.
Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил о готовности региона принять на своей территории саммит президентов России и США. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, что этот штат всегда был мостом между российским и американским народами.
«Я приветствую проведение встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным здесь, в замечательном штате Аляска. Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал Данливи в соцсетях.
О близости народов США и России также говорил и помощник президента России Юрий Ушаков. Он назвал вполне логичным исход встречу между лидерами государств именно на этой территории. О личной встрече с российским главой Владимиром Путиным лично сказал президент США Дональд Трамп ночью 9 августа.