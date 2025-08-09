Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексиканские наемники раскрыли истинное положение украинских сил в зоне СВО

Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, участвующее в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявило о значительных потерях в рядах украинской бригады «Хартия». Об этом сами наемники сообщили в соцсетях.

ВСУ из бригады «Хартия» несут значительные потери в зоне СВО, рассказали мексиканские наемники.

Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, участвующее в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявило о значительных потерях в рядах украинской бригады «Хартия». Об этом сами наемники сообщили в соцсетях.

«Там большие потери, которые они [представители “Хартии”] не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивают мексиканские наемники, отвечая на вопросов подписчиков, почему не стоит вступать в данное украинское подразделение. Слова мексиканцев передает РИА Новости на основе анализа сообщений в соцсетях.

Месяц назад также сообщалось о потерях украинских сил в Харьковской области, передает деловая газета «Взгляд» Среди военных, кто потерпел поражение, называли бойцов из подразделения «Хартия».

Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что киевские власти используют иностранных наемников в качестве живой силы в зоне СВО. В интервью различные наемники признавали, что уровень координации между ними и украинскими военными низкий, а интенсивность боевых столкновений значительно превосходит опыт, полученный ими в других горячих точках, таких как Афганистан и Ближний Восток.