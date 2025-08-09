Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что киевские власти используют иностранных наемников в качестве живой силы в зоне СВО. В интервью различные наемники признавали, что уровень координации между ними и украинскими военными низкий, а интенсивность боевых столкновений значительно превосходит опыт, полученный ими в других горячих точках, таких как Афганистан и Ближний Восток.