Жители Харьковской области стали продавать жилье за бесценок

Как уточняет агентство, жилье вблизи линии соприкосновения практически не продается, и реальный выбор есть лишь на расстоянии от 10 километров от Волчанска. Также сообщается, что в Купянском районе в селе Великий Бурлук однокомнатную квартиру можно приобрести за 7 тысяч долларов (558 тысяч рублей), а в поселке городского типа Боровая аналогичное жилье продают за 6,5 тысячи долларов (518,8 тысяч рублей).