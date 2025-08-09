В Харькове принудительно мобилизовали двух священников УПЦ

Протоиерей Сергий Кит рассказал, что его и его брата, священника отца Виталия, вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. После допроса сотрудники СБУ отправили их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Он добавил, что у него есть отсрочка на полгода после операции, но это не учли.