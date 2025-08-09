Обрыв канатной дороги в Нальчике 8 августа: подробности

Накануне KP.RU писал, в течение последних лет отдыхающие неоднократно сообщали о неудовлетворительном состоянии канатной дороги — ветхих конструкциях и проржавевших поручнях. Кроме того, подобные инциденты с пострадавшими случались и ранее. «КП-Кубань» ранее сообщал, что в Адлере растет количество жертв некачетельного алкоголя — по официальным данным от отравления суррогатной чачей погибли уже восемь человек. Как было установлено, все жертвы приобрели роковую продукцию в одном магазине. Среди погибших, по данным издания, оказались гости из Московской области.