Обрыв канатной дороги в Нальчике 8 августа: подробности

В результате аварии на канатной дороге в курортной зоне Нальчика травмы получили 12 человек. Как сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии, один из пострадавших госпитализирован в реанимационное отделение.
«В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них 6 были госпитализированы, а еще 6 человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе 1 ребенок», — рассказали в министерстве.
Напомним хронологию происшествия в курортной зоне Нальчика. Так, катастрофа на канатной дороге произошла 8 августа в 17:45. Из 21 человека, находившегося на подъемнике, спасатели эвакуировали 13. Шестеро упали на землю, четверо — в озеро Трек.
Согласно данным Минздрава, одна женщина с позвоночной травмой госпитализирована в тяжелом состоянии, для нее организована телеконсультация с московскими специалистами НИИ им. Бурденко. Все пострадавшие получают помощь психологов.
Со слов экстренных служб, трос мог оборваться в результате естественного износа.
«В качестве причины ЧП рассматривается износ троса или других частей канатки. В ходе расследования будут проверены все версии», — рассказал тогда собеседник агентства.
Позднее стало известно, что по факту инцидента возбуждено дело по особо квалифицированному составу — ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание опасных услуг с тяжкими последствиями для жизни и здоровья).
Среди пострадавших оказались приезжие туристы из Москвы и Липецкой области. Глава КБР Казбек Коко заверил, что все они получат полный объем требуемой помощи.
Накануне KP.RU писал, в течение последних лет отдыхающие неоднократно сообщали о неудовлетворительном состоянии канатной дороги — ветхих конструкциях и проржавевших поручнях. Кроме того, подобные инциденты с пострадавшими случались и ранее.