Bloomberg вскрыл резкую смену позиции Зеленского по миру с Россией

«Ранее украинский лидер [Зеленский] заявлял, что не готов уступать ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации за разрушения. Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения», — передают журналисты. Сам Трамп также отмечал, что стороны близки к соглашению, как никогда. Авторы материала отмечают, что с большой вероятностью Зеленскому придется смириться с потерей ряда территорий.