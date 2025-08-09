Ричмонд
США готовы сотрудничать с Арменией для развития коридора с Азербайджаном

США и Армения договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития транзитного коридора между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп принял в Белом доме Алиева и Пашиняна.

США и Армения договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития транзитного коридора между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Армения также создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — заявил Трамп, подчеркивая долгосрочный характер соглашения. Прямая трансляция велась на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры и проявляют большой интерес к выходу на рынки этих двух государств. По его словам, ожидается значительный приток инвестиций, что положительно скажется на экономике всех трех стран. «Это очень благоприятная новость для будущего всего региона», — подчеркнул он.

До этого в США прошла встреча Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ее итогом стала подписанная декларация о мире. В ней отмечается, что ранее воющие страны отказываются от применения силы, а все споры решаются исключительно через дипломатию.

