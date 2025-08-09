Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА на дом в Белгородской области

В Белгородской области результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Трагедия произошла в селе Почаево Грайворонского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.

Также в результате нападения ранения получили родители погибшей женщины. Их бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга также получила баротравму. После оказания необходимой медицинской помощи их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате взрыва дом семьи сгорел дотла.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА прогремел взрыв в многоэтажке. За взрывом последовал пожар, который вспыхнул на уровне 18 этажа в 20-этажном доме в микрорайоне Левобережный.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше