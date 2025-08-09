Фигуранты теракта в «Крокусе» готовились к нападению по видео

Как отмечается в материалах дела, все четверо осознавали, что полученные навыки будут использованы для совершения террористического акта в концертном зале «Крокуса». Само нападение произошло 22 марта 2024 года. По данным следствия, исполнители теракта были вооружены автоматами Калашникова, пистолетом, ножами, а также имели при себе бутылки с бензином для поджога. Организация преступления связана с группировкой «Вилаят Хорасан» (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ). В результате теракта погибли 147 человек, свыше трехсот получили ранение.