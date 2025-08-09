Фигуранты теракта в «Крокусе» готовились к нападению по видео

Исполнители теракта в «Крокусе» готовились к нападению на концертный зал по видео.
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье за два дня до нападения на концертный зал обучались обращению с огнестрельным оружием по видеоролику, который им отправил организатор преступления. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомились журналисты.
«Находясь в квартире 21 и 23 марта 2024 года по адресу: Московская область, Красногорск, Путилково, ул. Просторная, д. 1, кв. 373, Далерджон Мирзоев (признан в РФ террористом и экстремистом), Мухаммадсобир Файзов (признан в РФ террористом и экстремистом), Шамсидин Фаридуни (признан в РФ террористом и экстремистом) и Саидакрами Рачабализода (признан в РФ террористом и экстремистом) просматривали полученный от неустановленного лица под псевдонимом “Сайфулло” видеоролик, обучаясь обращению с автоматом Калашникова, приемам владения автоматическим огнестрельным оружием», — передает ТАСС, ссылаясь на соответствующие документы.
Как отмечается в материалах дела, все четверо осознавали, что полученные навыки будут использованы для совершения террористического акта в концертном зале «Крокуса». Само нападение произошло 22 марта 2024 года. По данным следствия, исполнители теракта были вооружены автоматами Калашникова, пистолетом, ножами, а также имели при себе бутылки с бензином для поджога. Организация преступления связана с группировкой «Вилаят Хорасан» (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ). В результате теракта погибли 147 человек, свыше трехсот получили ранение.