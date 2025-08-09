Анастасия Ивлеева находится в базе «Миротворца»

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.