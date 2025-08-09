Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Ивлеева находится в базе «Миротворца»

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Личные данные Ивлеевой занесены в базу сайта в феврале 2019 года за посещение Крыма. Создатели сайта также обвиняют ее в посещении Мариуполя в 2024 году.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.