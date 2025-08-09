Объедки для школьников: чем закончилась судебная тяжба алматинской учительницы

Еще в январе 2025 года, будучи членом бракеражной комиссии, учительница русского языка и литературы Сауле Сейдахметова опубликовала на своей странице в соцсети видеозаписи с камер наблюдения школьной кухни. Судя по видео, работницы столовой собирали пищевые отходы для повторной раздачи детям вместо утилизации. Обнаружив нарушения, она обратилась с заявлением в вышестоящие инстанции и сообщила руководству школы, передает «Первый канал “Евразия”.