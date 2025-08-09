Мирошник подсветил жуткую правду о действиях ВСУ в Часовом Яре

«Людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений. Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство», — рассказал Мирошник в беседе с РИА Новости, отмечая, что подобное было зафиксировано в Часовом Яре и других территориях с городской застройкой.