В Москве расследуют дело о хищении 12 квартир у Минобороны

Речь идет о квартирах в районе Новогиреево. При этом у этих квартир сложная судьба — это уже вторая попытка похитить их у министерства. За первую в 2017 году был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Вынося ему приговор, суд оставил вопрос о принадлежности квартир для разрешения в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в документах.