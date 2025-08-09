В Бостанлыке накрыли несколько притонов и дачных домиков, где оказывались интимные услуги

Один из случаев — женщина, привезшая из Ташкента в Бостанлыкский район четырёх девушек и вовлекшая их в оказание суточных сексуальных и интимных услуг за денежное вознаграждение. Она была задержана с вещественными доказательствами прямо в момент получения заранее оговорённых 800 долларов от клиента.