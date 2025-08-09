Ричмонд
В Бостанлыке накрыли несколько притонов и дачных домиков, где оказывались интимные услуги

Vaib.uz (Узбекистан. 9 августа). Бостанлыкский район Ташкентской области, известный как одна из главных туристических зон страны, оказался в центре громких правоохранительных рейдов.

Местные силовики при поддержке профильных служб провели серию оперативных мероприятий, в ходе которых были выявлены факты организации притонов и сутенёрства.

Один из случаев — женщина, привезшая из Ташкента в Бостанлыкский район четырёх девушек и вовлекшая их в оказание суточных сексуальных и интимных услуг за денежное вознаграждение. Она была задержана с вещественными доказательствами прямо в момент получения заранее оговорённых 800 долларов от клиента.

В другом эпизоде ещё одна женщина доставила в дачный дом в Бостанлыкском районе трёх девушек с той же целью. При передаче 600 долларов из заранее согласованных 1 200 долларов её также задержали оперативники.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 131 Уголовного кодекса («Сводничество или содержание притона»). Ведутся следственные действия.

Всего за последние 15 дней было выявлено 5 случаев сутенёрства и 12 притонов. Правоохранители отмечают, что подобные операции будут продолжены.