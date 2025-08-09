Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае за сутки

Ранее Life.ru сообщал, что в двух населённых пунктах Камчатки началась уборка улиц от вулканического пепла. Жителям по-прежнему советуют применять защитные маски при выходе на улицу. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты работают круглосуточно.