Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае за сутки

В ведомстве добавили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают функционировать пункты временного размещения.
«В населённых пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла», — уточнили в МЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что в двух населённых пунктах Камчатки началась уборка улиц от вулканического пепла. Жителям по-прежнему советуют применять защитные маски при выходе на улицу. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты работают круглосуточно.