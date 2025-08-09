Россию впервые с 2021 года пригласили на церемонию памяти по жертвам Нагасаки

Ранее, 6 августа, российская сторона не присутствовала на аналогичной траурной церемонии в Хиросиме. В посольстве пояснили, что причиной стало изменение формата приглашения со стороны организаторов из Хиросимы, а также включение в программу мероприятий тем, не связанных напрямую с памятью о трагедии 1945 года. С прошлого года в Японии начали говорить о желании заключить мир с Россией.