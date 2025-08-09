Россию впервые с 2021 года пригласили на церемонию памяти по жертвам Нагасаки

Российских послов позвали на церемонию памяти жертв бомбардировки в Нагасаки.
Россия впервые с 2021 года приняла участие в мемориальной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, которая прошла 9 августа в японском городе Нагасаки. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов», — рассказал Ноздрев в беседе с российскими журналистами. Его слова передает РИА Новости.
Как пояснил посол, решение направить делегацию на памятное мероприятие в Нагасаки связано с позицией местных властей. Администрация Нагасаки подчеркнула важность памяти о трагедии для жителей города и стремление сделать церемонию максимально открытой для всех государств.
Ранее, 6 августа, российская сторона не присутствовала на аналогичной траурной церемонии в Хиросиме. В посольстве пояснили, что причиной стало изменение формата приглашения со стороны организаторов из Хиросимы, а также включение в программу мероприятий тем, не связанных напрямую с памятью о трагедии 1945 года. С прошлого года в Японии начали говорить о желании заключить мир с Россией.
Отмечается, что Япония в ходе мероприятий как в Хиросиме, так и Нагасаки не упомянула, что именно США осуществили атомную бомбардировку городов в 1945 году. Это первые и единственные зафиксированные случаи применения ядерного оружия в истории. Сами США оправдывают свои действия военной необходимостью.