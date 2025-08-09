Ричмонд
Маньяк или месть: жителей Дзержинска напугало зверское убийство фитнес-леди

В Дзержинске 8 августа прошли похороны зверски убитой Натальи Анисимовой.

Источник: Аргументы и факты

Зверское убийство фитнес-тренера и соцработника в Дзержинске напугало местных жителей. 28-летнюю Наталью Анисимову знали как скромную, неконфликтную женщину, которая вела здоровый образ жизни и любила прогулки в местной роще около реки Воложка. О жестоком ЧП в тихом провинциальном городе, aif.ru рассказали местные жители.

Трагедия на берегу реки Воложка.

Погибшую Наталью Анисимову нашли 4 августа в той самой роще около реки Воложка, где она любила гулять. На ее теле обнаружили следы насилия и побои. Предположительно, причиной смерти стало удушение.

«Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Как отметила в разговоре с aif.ru старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Круглова, в этом году подобные преступления в регионе не были зарегистрированы.

Похороны Натальи Анисимовой прошли 8 августа.

Была неконфликтной, врагов не имела.

Погибшую Наталью Анисимову в городе знали как доброжелательного и неконфликтного человека. Она работала в городской соцзащите и для души преподавала восточные танцы в местном фитнес-клубе.

«К нам она приходила на 2 часа в неделю и вела занятия для души по восточным танцам для своих постоянных клиентов. Наталья всегда была доброжелательна и отзывчива, всегда приходила на помощь, если ее попросить. О трагедии мне сообщила ее сестра, сказала, что Наталью убили», — рассказала руководитель фитнес-клуба Ольга.

Знакомые Натальи признаются, что не могут поверить в ее гибель.

«Просто в голове не укладывается. Она женщина не робкого десятка была, хоть милая и нежная, но боевая. Вот про кого точно можно сказать, что очень светлый человек была. Мы работали некоторое время назад вместе, очень добрый и отзывчивый человек. Очень теплая и солнечная. Всегда всех поддерживала, окружала заботой», — отметила знакомая погибшей по имени Анна.

Отправилась на традиционную прогулку и погибла.

Фитнес-тренер Наталья Анисимова, как и многие горожане, любила прогулки в роще, которая стала местом ее гибели. Как рассказала местная жительница Светлана, они часто там встречались во время пробежек.

«Это достаточно популярное место для спорта, там многие бегают, катаются на велосипедах. Погибшую я часто видела на озере, она приходила поплавать», — поделилась собеседница издания.

По словам женщины, до зверского убийства фитнес-тренера рощу считали безопасным местом.

«Есть, конечно, алкаши, но страшно не было. А тут произошла такая ужасная трагедия, так жестоко убили человека», — отметила Светлана.

Из любимого места роща превратилась в пугающее.

Жители Дзержинска боятся гулять в роще, где произошло убийство Натальи Анисимовой.

«Роща была безопасна. Там катались на велосипедах, бегали, гуляли родители с детьми, девушки молодые не боялись там ходить ни вечером, ни, тем более, днем», — продолжила рассказа Светлана.

«Я очень часто ездила там на велосипеде, столько людей разных встречала, но чтоб кто-то приставал, угрожал… Такого никогда не было. И сам город у нас тихий. Убийство Натальи стало шоком. Сейчас многие откажутся от прогулок в роще. Я точно до конца следствия, пока не поймают убийцу, туда побоюсь ходить», — добавила она.

Убийцей мог быть заезжий преступник.

Жительница Дзержинска Светлана в разговоре с aif.ru отметила, что не верит, что подобное жестокое убийство могли совершить местные.

«Конечно, у нас есть алкаши, маргиналы, в их среде всякое бывает. Но Наталья была очень скромной, тихой девушкой. И тут такая трагедия. Просто не верится, такое мог сотворить наш местный житель», — сказала она.