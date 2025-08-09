Под Челябинском два водителя погибли в лобовом столкновении

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Еманжелинском районе.
Все произошло рано утром 9 августа на 66-м километре федеральной дороги Челябинск -Троицк — граница с Казахстаном.
Предварительно известно, что 55-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем такой же марки, им управлял мужчина 1980 года рождения.
В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа полиции и ГАИ.