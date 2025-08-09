Ричмонд
Под Челябинском два водителя погибли в лобовом столкновении

Под Челябинском два водителя погибли в лобовом ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Еманжелинском районе.

Все произошло рано утром 9 августа на 66-м километре федеральной дороги Челябинск -Троицк — граница с Казахстаном.

Предварительно известно, что 55-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем такой же марки, им управлял мужчина 1980 года рождения.

В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа полиции и ГАИ.