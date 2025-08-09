Узбекистан и Россия задержали 9 членов террористической организации, занимавшихся активной вербовкой мигрантов

Следствие установило, что, находясь на территории России, задержанные попали под влияние религиозно-экстремистского течения, участвовали в деятельности террористической структуры и занимались расширением её рядов за счёт вербовки трудовых мигрантов из разных стран.
По данным спецслужб, они организовывали тайные собрания и через мессенджер Telegram проводили видеоконференции, на которых систематически обучали и привлекали новых участников, продвигая доктрину так называемого «всемирного халифата». Координация их действий велась единомышленниками из-за рубежа.
На основании собранных материалов Следственным комитетом России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности террористической организации и участия в ней.
Отдельно в Кашкадарьинской области в ходе оперативных мероприятий сотрудники СГБ задержали ещё двух участников этой же группы. Выяснилось, что они состояли в виртуальных группах в Telegram, созданных членами ячейки в России, и распространяли материалы экстремистского содержания, призывающие к неконституционному изменению политического строя.
В ходе обысков у задержанных изъяты 4 мобильных телефона, 3 экземпляра литературы экстремистского характера, 2 флеш-накопителя и SIM-карта, зарегистрированная на иностранное государство. Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В настоящее время в отношении всех задержанных проводятся следственные мероприятия.