Узбекистан и Россия задержали 9 членов террористической организации, занимавшихся активной вербовкой мигрантов

Отдельно в Кашкадарьинской области в ходе оперативных мероприятий сотрудники СГБ задержали ещё двух участников этой же группы. Выяснилось, что они состояли в виртуальных группах в Telegram, созданных членами ячейки в России, и распространяли материалы экстремистского содержания, призывающие к неконституционному изменению политического строя.