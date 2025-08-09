Эксперт института ООН: многие страны имеют возможность нанести ядерный удар

«У многих стран есть техническая возможность нанести ядерный удар. Однако не видно военно-политических сценариев, которые могли бы спровоцировать его с точки зрения целесообразности. Мы приходим к тому, что ядерное оружие — это не просто ненадежный, а даже бесполезный инструмент обеспечения безопасности, потому что в современном мире оно способно уничтожить все на своем пути», — сообщил Подвиг.