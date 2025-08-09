Эксперт института ООН: многие страны имеют возможность нанести ядерный удар

Многие страны имеют возможность нанести ядерный удар, считает эксперт Павел Подвиг.
Спустя 80 лет после американской бомбардировки японского города Нагасаки, техническая возможность нанести ядерный удар появилась у многих стран. Однако для этого нет военно-политических сценариев. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.
«У многих стран есть техническая возможность нанести ядерный удар. Однако не видно военно-политических сценариев, которые могли бы спровоцировать его с точки зрения целесообразности. Мы приходим к тому, что ядерное оружие — это не просто ненадежный, а даже бесполезный инструмент обеспечения безопасности, потому что в современном мире оно способно уничтожить все на своем пути», — сообщил Подвиг.
9 августа 1945 года американцы совершили второй атомный удар в истории. После Хиросимы, на которую тремя днями ранее Штаты сбросили бомбу «Малыш», военные США использовали ядерное устройство «Толстяк» (шесть килограммов плутония), чтобы уничтожить еще один японский город — Нагасаки.