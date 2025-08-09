Ричмонд
Эксперт института ООН: многие страны имеют возможность нанести ядерный удар

Спустя 80 лет после американской бомбардировки японского города Нагасаки, техническая возможность нанести ядерный удар появилась у многих стран. Однако для этого нет военно-политических сценариев. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Спустя 80 лет после американской бомбардировки японского города Нагасаки, техническая возможность нанести ядерный удар появилась у многих стран. Однако для этого нет военно-политических сценариев. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

«У многих стран есть техническая возможность нанести ядерный удар. Однако не видно военно-политических сценариев, которые могли бы спровоцировать его с точки зрения целесообразности. Мы приходим к тому, что ядерное оружие — это не просто ненадежный, а даже бесполезный инструмент обеспечения безопасности, потому что в современном мире оно способно уничтожить все на своем пути», — сообщил Подвиг.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКремль — URA.RU: в ядерной войне нет победителя.

9 августа 1945 года американцы совершили второй атомный удар в истории. После Хиросимы, на которую тремя днями ранее Штаты сбросили бомбу «Малыш», военные США использовали ядерное устройство «Толстяк» (шесть килограммов плутония), чтобы уничтожить еще один японский город — Нагасаки.

