Ядерное оружие стало бесполезным средством защиты

— Если говорить, например, о странах ядерной пятерки, у каждой из них имеется возможность для наращивания арсенала или поддержания его в таком виде, в котором он есть сейчас. Единственное исключение здесь Китай, потому что США очень сильно обеспокоены тем, что он наращивает свой ядерный потенциал. Несколько лет назад в КНР было 200 ядерных боеголовок, сейчас — 500, а потом будет полторы тысячи и больше.