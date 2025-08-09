Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран откажется от создания ядерного оружия

Власти Ирана намерены следовать принципам нераспространения ядерного оружия, чтобы избежать угроз, подобных американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Иран намерен оставаться участником договора о нераспространении ядерного оружия.

Власти Ирана намерены следовать принципам нераспространения ядерного оружия, чтобы избежать угроз, подобных американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Об этом в интервью URA.RU рассказал с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

«Сложно сказать, есть ли у Ирана намерение создать ядерное оружие и пополнить список членов ядерного клуба. Даже на фоне бомбардировок свои ядерных объектов Иран заявил, что продолжит оставаться участником договора о его нераспространении. Это указывает на позицию Ирана не создавать ядерное оружие», — считает Подвиг.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВостоковед-политолог Елена Супонина: у Ирана нет цели создать ядерное оружие.

9 августа 1945 года американцы совершили второй атомный удар в истории. США сбросили бомбу «Толстяк», содержащую шесть килограммов плутония, на японский город Нагасаки.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше