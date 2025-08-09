Иран откажется от создания ядерного оружия

«Сложно сказать, есть ли у Ирана намерение создать ядерное оружие и пополнить список членов ядерного клуба. Даже на фоне бомбардировок свои ядерных объектов Иран заявил, что продолжит оставаться участником договора о его нераспространении. Это указывает на позицию Ирана не создавать ядерное оружие», — считает Подвиг.