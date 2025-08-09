Ричмонд
Эксперт института ООН объяснил, как остановить распространение ядерного оружия

Представить себе демилитаризованную Европу сегодня невозможно. Но есть решения, которые позволят снизить риски распространения ядерного оружия, сказал в интервью URA.RU с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Европа отказалась от демилитаризации, хотя этот процесс начался в 1990-е.

Представить себе демилитаризованную Европу сегодня невозможно. Но есть решения, которые позволят снизить риски распространения ядерного оружия, сказал в интервью URA.RU с тарший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

«В 1990 годы был прогресс в сторону демилитаризованной Европы, но теперь все иначе. События последних трех лет показывают, что многие страны задумались о создании ядерного оружия. Чтобы остановить этот процесс, нужно создавать ситуации, при которых боевые столкновения станут невозможными, формировать больше структур, следующих этой цели. Например, если мы представим себе демилитаризованную Европу и Россию, то все факторы опасности, которые заставляют властей задумываться о ядерном оружии, исчезнут», — считает Подвиг.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКремль — URA.RU: в ядерной войне нет победителя.

9 августа исполнилось 80 лет с момента атомного удара по японскому городу Нагасаки. США сбросили на него бомбу «Толстяк». 6 августа американцы впервые применили ядерное оружие — атомную бомбу «Малыш», которая была сброшена на Хиросиму.

