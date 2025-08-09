Эксперт института ООН объяснил, как остановить распространение ядерного оружия

«В 1990 годы был прогресс в сторону демилитаризованной Европы, но теперь все иначе. События последних трех лет показывают, что многие страны задумались о создании ядерного оружия. Чтобы остановить этот процесс, нужно создавать ситуации, при которых боевые столкновения станут невозможными, формировать больше структур, следующих этой цели. Например, если мы представим себе демилитаризованную Европу и Россию, то все факторы опасности, которые заставляют властей задумываться о ядерном оружии, исчезнут», — считает Подвиг.