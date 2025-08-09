В Челябинской области девушка погибла в аварии с лосем

В Нязепетровском районе Челябинской области 8 августа произошла трагедия — «Рено Лагуна» под управлением 21-летнего водителя, столкнулся с лосем. После удара машина съехала в кювет. На месте погибла 17-летняя пассажирка, получившая смертельные травмы.
— В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка, девушка 2008 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия", — сообщили в ГИБДД региона.
Еще два пассажира, 22 и 10 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.