Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области девушка погибла в аварии с лосем

В ДТП с лосем в Челябинской области погибла 17-летняя пассажирка.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Нязепетровском районе Челябинской области 8 августа произошла трагедия — «Рено Лагуна» под управлением 21-летнего водителя, столкнулся с лосем. После удара машина съехала в кювет. На месте погибла 17-летняя пассажирка, получившая смертельные травмы.

— В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка, девушка 2008 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия", — сообщили в ГИБДД региона.

Еще два пассажира, 22 и 10 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.