В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.