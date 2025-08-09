Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 97 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 9 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Новость дополняется.