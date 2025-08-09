Ричмонд
Глава Ростова побывал на месте падения БПЛА в ЖК на Левом берегу

Александр Скрябин рассказал о взрыве и пожаре на территории левобережья в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин прокомментировал ситуацию с хлопком и пожаром в ЖК на левобережье. Информация сразу же после происшествия была опубликована в телеграм-канале главы города.

— Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано, — проинформировал Александр Скрябин.

Чиновник добавил, что, предварительно, жертв и пострадавших нет, а также попросил всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Напомним, происшествие случилось поздно вечером 8 августа на территории ЖК «Левобережный». Как уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, взрыв и возгорание на уровне 18 этажа 20-этажного дома произошли из-за БПЛА.

