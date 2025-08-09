Глава Ростова побывал на месте падения БПЛА в ЖК на Левом берегу

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин прокомментировал ситуацию с хлопком и пожаром в ЖК на левобережье. Информация сразу же после происшествия была опубликована в телеграм-канале главы города.
— Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано, — проинформировал Александр Скрябин.
Чиновник добавил, что, предварительно, жертв и пострадавших нет, а также попросил всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
Напомним, происшествие случилось поздно вечером 8 августа на территории ЖК «Левобережный». Как уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, взрыв и возгорание на уровне 18 этажа 20-этажного дома произошли из-за БПЛА.
