Российские военные сорвали три наступления ВСУ в Сумской области

Как уточнили в силовых структурах, усиление боевых действий на этом участке связано с переброской подразделений ВСУ из более чем 40 бригад и полков, которые были направлены на сумское и харьковское направления с других частей фронта. Несмотря на снижение интенсивности контратак, командование ВСУ продолжает попытки прорвать правый фланг российских войск в районе Новоконстантиновки. По оценке источников, потери украинской стороны существенно ослабили наступательный потенциал на этом направлении.