Российские военные сорвали три наступления ВСУ в Сумской области

Российские военные ликвидировали 60% состава штурмовых групп ВСУ при трех попытках наступления в районе Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня) и Яблоновки Сумской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

ВС РФ отбили три атаки ВСУ на свои позиции в Сумской области.

«В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», — сообщил ТАСС представитель ведомства, отметив что ВСУ трижды пытались атаковать позиции российских военных в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. По данным источника агентства, под удар попали позиции морской пехоты и десантников группировки войск «Север». Все попытки были пресечены.

Как уточнили в силовых структурах, усиление боевых действий на этом участке связано с переброской подразделений ВСУ из более чем 40 бригад и полков, которые были направлены на сумское и харьковское направления с других частей фронта. Несмотря на снижение интенсивности контратак, командование ВСУ продолжает попытки прорвать правый фланг российских войск в районе Новоконстантиновки. По оценке источников, потери украинской стороны существенно ослабили наступательный потенциал на этом направлении.