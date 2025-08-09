ВСУ попытались атаковать Подмосковье и Орловскую область

Наибольшее количество дронов было уничтожено в Курской области — 28 аппаратов. По 13 беспилотников сбили над Брянской и Калужской областями, еще 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях обнаружили восемь дронов. Также семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, еще пять — в Краснодарском крае. Также по одному дрону уничтожили в Крыму, Московской и Липецкой областях. В Ростовской области сбито два беспилотника. URA.RU вело онлайн-трансляцию ночной атаки ВСУ.