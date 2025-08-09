Силы ПВО России за ночь сбили 97 украинских беспилотников

Согласно информации ведомства, вражеские дроны расчёты ПВО сбивали с 22:41 по московскому времени 8 августа до 05:05 9 августа. Из общего количества БПЛА 28 были ликвидированы над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской областями, 10 — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному БПЛА сбили над Крымом, Московским регионом и Липецкой областью.