Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: в Белгородской области погибла женщина при атаке БПЛА

Вячеслав Гладков сообщил, что родители погибшей пострадали.

Источник: Аргументы и факты

В белгородском селе Почаево погибла женщина в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное — погибла мирная жительница. От всех жителей и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибшей», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

Он добавил, что родители погибшей пострадали. Их доставили в больницу. Кроме того, из-за детонации взрывного устройства сгорело домовладение.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе Ростова-на-Дону произошел взрыв. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, причиной инцидента стала атака беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше