Гладков: в Белгородской области погибла женщина при атаке БПЛА

В белгородском селе Почаево погибла женщина в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное — погибла мирная жительница. От всех жителей и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибшей», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.
Он добавил, что родители погибшей пострадали. Их доставили в больницу. Кроме того, из-за детонации взрывного устройства сгорело домовладение.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе Ростова-на-Дону произошел взрыв. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, причиной инцидента стала атака беспилотника.