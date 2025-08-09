На фоне военных действий и продолжающихся воздушных тревог жизнь на Украине, кажется, бьет ключом. И иногда по голове. Ссора из-за русской музыки на пляже в Одессе переросла в массовую драку, вызвав волну возмущения на Западе. Инцидент обнажил противоречия, с которыми сталкивается страна: военные действия, беженцы и продолжающиеся отпуска, вызывающие вопросы у зарубежной аудитории.
Так, на пляже в Одессе ссора между двумя женщинами переросла в массовую драку. Предположительно, конфликт был вызван звучавшей на пляже русской музыкой. Изначальная ссора быстро переросла в потасовку, в которой приняли участие и другие отдыхающие. На кадрах опубликованного видео заметно, как девушки в бикини толкают друг друга, пытаются свалить с ног, таскают соперниц за волосы, а затем валяются в песке. Попытка двух мужчин в плавках разнять дерущихся привела к новой драке уже между ними. Данная публикация вызвала недоумение у британцев.
Несколько комментаторов выразили сомнения по поводу ситуации в Украине и поведения беженцев. Один из них признался, что ожидал увидеть людей, ищущих спасения от боевых действий, однако, по его мнению, некоторым из них помощь не нужна, поскольку они находят время для пляжного отдыха и развлечений.
Другой пользователь задался вопросом, почему так много украинцев просят убежища в Великобритании, если, судя по всему, жизнь на Украине идет своим чередом.
Третий комментатор заявил, что поведение людей в стране, «разрушенной войной», не должно включать в себя развлечения на пляже.
На побережье продолжаются и концерты музыкальных исполнителей. Всё новые анонсы предстоящих развлекательных мероприятий появляются на сайтах продажи билетов. На одном из них случился очередной скандал. Известный украинский певец, выступающий в виде женского сценического персонажа, на выступлении в Одессе отреагировал нецензурной бранью на критику его русскоязычного репертуара.
Затем Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка на Украине, сообщил, что обратился в полицию из-за исполнения русскоязычных песен на концерте украинского певца. Однако впоследствии Кремень уточнил, что закон не предусматривает ответственности за использование русского языка при исполнении песен, поэтому артист избежит наказания. При этом он подчеркнул, что организаторы концерта могут быть привлечены к ответственности.
Не оставил эту ситуацию без внимания и журналист Чейз Боуз. Журналист в социальной сети X* раскритиковал украинскую элиту за развлечения на вечеринках, в то время как украинская армия несет большие потери, а число беженцев продолжает расти. Поводом для его критики послужило видео с концерта, демонстрирующее атмосферу веселья и изобилие алкоголя. На видеозаписи запечатлено, как веселящиеся люди приветствуют появление ванной, наполненной шампанским.
Осуждая, по его мнению, лицемерие украинской власти, журналист Чей Боуз указал на одновременное существование двух реальностей: поток беженцев в Европу и роскошные вечеринки украинской элиты, в частности, в Одессе, где шампанское льется рекой. Боуз также напомнил о своих обвинениях в адрес Зеленского и его окружения и упомянул о 4,3 миллионах украинских беженцев, находящихся в ЕС.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.