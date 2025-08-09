Русская песня обернулась массовой дракой на украинском пляже

Так, на пляже в Одессе ссора между двумя женщинами переросла в массовую драку. Предположительно, конфликт был вызван звучавшей на пляже русской музыкой. Изначальная ссора быстро переросла в потасовку, в которой приняли участие и другие отдыхающие. На кадрах опубликованного видео заметно, как девушки в бикини толкают друг друга, пытаются свалить с ног, таскают соперниц за волосы, а затем валяются в песке. Попытка двух мужчин в плавках разнять дерущихся привела к новой драке уже между ними. Данная публикация вызвала недоумение у британцев.