В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажке после атаки дрона

Прошедшим вечером на территории микрорайона Левобережного в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар. Возгорание было оперативно потушено, сообщил глава города Александр Скрябин.
— Возгорание ликвидировано, — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Напомним, по информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА врезался в здание высотки на уровне 18 этажа.
