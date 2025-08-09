Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажке после атаки дрона

Возгорание после атаки БПЛА в Ростове оперативно ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшим вечером на территории микрорайона Левобережного в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар. Возгорание было оперативно потушено, сообщил глава города Александр Скрябин.

— Возгорание ликвидировано, — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Напомним, по информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА врезался в здание высотки на уровне 18 этажа.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше